Aus und vorbei: Scheidung im Hause Lugner

Beide stimmten am Mittwoch einer einvernehmlichen Scheidung zu, wie Anwalt Michael Krüger am Mittwoch mitteilte. «Sie ist emotional sehr betroffen», sagte er über die Reaktion seiner Mandantin auf den Schritt. Beide Seiten hätten die «unheilbare Zerrüttung» der Ehe vor dem Scheidungsrichter bestätigt und auf Rechtsmittel verzichtet. Damit sei die Scheidung über die Bühne gebracht, sagte Krüger.



Das Paar hatte sich 2014 kennengelernt und im September desselben Jahres in Schloss Schönbrunn geheiratet. Für Lugner war es die fünfte Ehe. Lugner ist vor allem durch seine Besuche des Wiener Opernballs an der Seite von schönen Schauspielerinnen, die dafür bezahlt werden, bekannt. Der 84-Jährige ist schwer erkrankt. Er leidet nach eigenen Worten an Prostatakrebs.



Laut Medienberichten bekommt die 26-Jährige, ein früheres Playmate aus Wittlich, ein Fertighaus am Wiener Stadtrand, einen Sportwagen und eine monatliche Zuwendung.