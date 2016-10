BASF-Unglück: Weiter Suche nach Vermisstem

«Das ist aber noch unsicher», sagte eine Sprecherin der BASF am Morgen. Es hänge davon ab, ob Sicherheitsexperten den Zugang zum Becken freigeben. Ansonsten lasse sich bislang nichts Neues sagen, auch nicht zum Zustand der Verletzten. Bei dem Unglück waren am Montag zwei Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr getötet worden. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, etliche davon schwer. Nach jüngsten Angaben lagen sechs auf der Intensivstation.



Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) sagte dem Mannheimer Morgen mit Blick auf das BASF-Werk: «Wir sind darauf angewiesen, dass die Produktion sicher ist. Das ist für uns existenziell.» Sie erwarte, dass die BASF ihrer Unternehmensphilosophie treu bleibe. «Dazu gehört, dass Sicherheit wichtiger ist als all es andere. Wir müssen wissen, was da genau passiert ist und warum es passiert ist.» Dann müsse man sehen, welche Konsequenzen daraus gezogen würden. «Falls es Sicherheitslücken gibt, müssen diese geschlossen werden.»