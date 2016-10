Betrunkener Geisterfahrer auf der A48 zwischen Kaisersesch und Laubach

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Nach Angaben der Autobahnpolizei Mendig seien eine halbe Stunde nach Mitternacht eine Vielzahl von Notrufen eingegangen. Demnach sei der Geisterfahrer auf der Richtungsfahrbahn Koblenz in Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Kaisersesch und Laubach (Kreis Cochem-Zell) unterwegs gewesen. Kurz hinter der Anschlussstelle Laubach - diesmal in Fahrtrichtung Koblenz - sei der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der anschließende Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,91 Promille. Dem Mann drohe nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis, so die Polizei.