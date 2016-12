Brückenpreis 2016 für Trierer Kunstprojekt mit Flüchtlingskindern

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am heutigen Samstag den Brückenpreis 2016 in Mainz verliehen. Den Preis in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement von Jung und Alt“ erhält die Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff Irsch. Der Karnevalsverein hat Angebote zur Orientierung und Integration junger Flüchtlinge entwickelt. Ziel und Praxis des Vereins ist es, Kinder und Jugendliche an den Ort Irsch zu binden und ihnen eine Perspektive für sinnvolles Freizeitverhalten zu geben.



In der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement von Menschen mit und ohne Behinderung“ geht der Preis an die Trierer Kanufahrer 1948. Der Verein arbeitet mit Förderschulen für Menschen mit geistiger Behinderung zusammen und trainiert mit Kanu-Gruppen der Schulen für die Teilnahme an den Special Olympics. Es finden gemeinsame Trainingstage und -camps sowie Wettkämpfe behinderter und nichtbehinderter Sportler statt.



Die Auszeichnung in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement von Deutschen und Migrantinnen/Migranten“ erhält der Kinderschutzbund Trier für sein Projekt „Kultur und Kreativität ohne Grenzen“. Beim Kinderschutzbund Trier wird versucht, auf kreative und spielerische Art und Weise Traumata von Flüchtlingen sowie Ängste und Hemmungen auf deutscher Seite abzubauen, und eine persönliche sowie kulturelle Annäherung zwischen deutschen und ausländischen Kindern und Jugendlichen ermöglicht.



Weitere Auszeichnungen gehen an den Sportverein Viktoria Herxheim, den Internationalen Bauorden Ludwigshafen das Netzwerk Pakt für Pirmasens, den Verein Koblenz lernt und die Patientenbücherei an der Universitätsmedizin Mainz. Den Sonderpreis „Brückenbauen als Lebenswerk“ erhält Paul Schwarz, Journalist und Filmemacher aus Landau. red



Mit dem Brückenpreis sollen Projekte, Organisationen und engagierte Bürger geehrt werden, die das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, die Begegnung und den Dialog von Jung und Altoder das Zusammenleben mit den europäischen Nachbarn fördern. Weitere Kategorien sind der Kampf gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung, die Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Hautfarbe und das bürgerschaftliches Engagement in Kommunen.(red)



Der Preis «Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Zivilgesellschaft und Kommunen in Rheinland-Pfalz» ist mit jeweils 2000 Euro dotiert und wird in sechs Kategorien vergeben. In diesem Jahr gingen 65 Bewerbungen ein. Die Auswahl der Gewinner traf eine Jury aus Vertretern der Landesregierung.(dpa)