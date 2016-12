Bundesregierung will das Baurecht ändern - Auch neue Lärmgrenzen für Sportplätze geplant

Mehr zum Thema

Vor zehn Jahren noch kämpfte die Stadt Trier mit allen Mitteln darum, ihren Großstadtstatus zu wahren und nicht unter die 100.000-Einwohnermarke abzurutschen. Sie lockte und drohte. Neubürger bekamen Freikarten für Stadtbad und Theater, doch wer Trier lediglich als Zweitwohnsitz wollte, musste Steuern zahlen. Lange ist's her.Inzwischen weiß die 115.000 Einwohner starke Moselmetropole nicht mehr, wohin mit ihren Neubürgern. Wohnraum ist knapp, Flächen für Neubaugebiete auch. Die Preise steigen drastisch. Doch die Landflucht geht weiter. So geht es vielen Städten.Abhilfe will Bundesbauministerin Barbara Hendricks mit einem neuen Gesetz schaffen. Das Kabinett hat den Entwurf bereits verabschiedet. Das neue Baurecht soll Stadtplanern die Möglichkeit geben, "urbane Gebiete" auszuweisen, in denen höher und dichter gebaut werden darf als bisher möglich. In diesen Gebieten darf es zudem lauter zugehen: Bis zu drei Dezibel mehr sind tags und nachts erlaubt. Denn Ziel ist eine "Stadt der kurzen Wege", in der Gewerbe (das womöglich Lärm verursacht) und Wohnbebauung nah beieinanderliegen.Damit der Sport nicht zum Opfer der immer dichter werdenden Bebauung wird, will die große Koalition auch die Lärmschutzverordnung für Sportanlagen ändern: Fünf Dezibel mehr sollen abends sowie an Sonn- und Feiertagen zulässig sein.Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz begrüßt die geplanten Neuerungen. Städten werde so eine neue Handlungsoption geboten, "indem Wohnen, Arbeiten und Versorgung noch enger verzahnt werden können". Auch die Neuregelung des Lärmschutzes sei richtig.Die Trierer Stadtplaner gehen davon aus, dass die Änderungen ihnen eine große Hilfe sein werden. Nicht nur, weil sie höher sowie dichter bauen dürfen und kleine Baugebiete schneller realisieren können, sondern auch, weil Mischgebiete künftig weniger Ärger bedeuten als bisher. Derzeit müssen Gewerbe und Wohnen sich die Waage halten. "Das kriegt man fast nie hin", sagt Triers Baudezernent Andreas Ludwig. In den urbanen Gebieten muss die Nutzungsmischung nicht mehr gleichmäßig sein.