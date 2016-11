CDU-Schatzmeister Bleser kandidiert nicht erneut

Das gab der 64-jährige Politiker in einer Erklärung bekannt. Bleser war im Zusammenhang mit der jüngsten Spendenaffäre in die Kritik geraten. Die CDU Cochem-Zell hatte von 1999 bis 2015 in 13 Fällen insgesamt über 100.000 Euro an möglicherweisen unzulässigen Spenden erhalten. Sie stammen offenbar von dem ehemaligen Geheimagenten Werner Mauss. Das Verhalten des Landesschatzmeisters war in der eigenen Partei auf Kritik gestoßen. Der in der Nähe von Cochem lebende Parlamentarische Staatssekretär Peter Bleser ist seit zehn Jahren Landesschatzmeister der CDU.