CDU wählt Landesvorstand und will Lehren aus Spendenaffäre ziehen

(dpa/lrs) - Der bisherige Schatzmeister Peter Bleser tritt unter dem Eindruck der Affäre um Spenden des ehemaligen Geheimagenten Werner Mauss nicht mehr an. Als Nachfolger wurde der 63-jährige Winfried Görgen vorgeschlagen, der bis zu diesem Jahr das Stiftungszentrum des Bistums Trier leitete.



Die seit 2010 amtierende Landesvorsitzende Julia Klöckner tritt erneut an, ebenso ihre Stellvertreter Christian Baldauf und Günther Schartz. Vor der Wahl will Klöckner in einer Grundsatzrede zu den Delegierten sprechen. Auf dem Programm steht auch die Beratung über mehrere Anträge, darunter zur Reform der Einkommensteuer und für ein Verbot der Vollverschleierung.



Die Junge Union legt einen Initiativantrag vor, in dem die innerparteiliche Kommunikation zur Spendenaffäre kritisiert wird. «Durch dieses Agieren ist bei den Mitgliedern und in der Öffentlichkeit weiterhin Skepsis vorhanden», heißt es darin.