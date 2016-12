Bandenmitglieder sollen in seinem Auftrag Rauchtabak preisgünstig in Luxemburg gekauft und nach Deutschland gebracht haben. Von dort sei die Ware dann über Paketshops „unter Hinterziehung der Verbrauchssteuern“ zum weiteren Verkauf nach England geschickt worden.

Die Tabakwaren wurden in Deutschland laut Anklage professionell verpackt, „um eine Entdeckung durch die Zollbehörden zu umgehen“. Sie kamen in Styroporboxen mit einer Aluminiumwabe umrahmt, wurden mit Kunststofffolie umwickelt und dann in Kartonage verpackt. Die weitaus meisten Pakete wurden in Saarbrücken aufgegeben, aber auch in Koblenz, Wiesbaden und Ludwigshafen.