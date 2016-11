In der Resolution heißt es, dass die beiden Anlagen, in denen es immer wieder zu Pannen kommt, erst dann wieder ans Netz gehen sollen, wenn „die 100-prozentige Sicherheit der Reaktorbehälter sowie der Anlagen gewährleistet ist und durch unabhängige Prüfstellen zertifiziert wird“. Die DG hatte bereits zwei ähnliche Resolutione n zuletzt im März verabschiedet. Die Parlamentarier verweisen nun darauf, dass es in den Nachbarländern und –regionen „erhebliche Zweifel“ an der Sicherheit der Reaktoren gibt. Rheinland-Pfalz hat sich einer Klage gegen Tihange angeschlossen.