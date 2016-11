Der SPD-Politiker sei kompetent, besonnen und genieße in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz, sagte Dreyer am Freitag in Berlin. Gauck hatte angekündigt, nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Bei einem Spitzengespräch im Kanzleramt soll es am Sonntag auch um seine Nachfolge gehen.