Offiziell will die CDU die Personalie erst am Nachmittag bekanntgeben. Der im Zusammenhang mit der jüngsten Parteispendenaffäre in die Kritik geratene langjährige Schatzmeister Peter Bleser (64) hatte angekündigt , auf dem Parteitag am Wochenende nicht mehr zu kandidieren.Der aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich stammende Winfried Görgen (63) war bis Mitte des Jahres Vorsitzender des Caritasverbands Mosel-Eifel-Hunsrück und beim Bistum Trier für die Stiftungen zuständig.