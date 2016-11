Einbrüche in Trier-West und Franzenheim

In der Region Trier und Umgebung häuften sich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche an. In Igel versuchte ein unbekannter Einbrecher in ein Einfamilienhaus einzudringen. Über das Kellerfenster wollte er sich zu dem Haus Zugang verschaffen. Jedoch bemerkte der 36-jährige Bewohner des Hauses den Mann und sprach ihn an. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht und rannte davon.



Ein weiterer Einbruchsversuch wurde in Trier-Euren gemeldet. Dort scheiterte der Einbrecher an mehreren Außentüren und gab seinen Versuch auf. Die Verschleißerscheinungen an den Türen lassen erkennen, dass der mutmaßliche Einbrecher Werkzeuge benutzte und mit brachialer Gewalt versuchte die Türen aufzubrechen.



Bei einem Einbruch in Trier-West hatten die Täter Erfolg und stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe, einen Tablet-PC und persönliche Dokumente. Anscheinend nutzten die Einbrecher gezielt die Abwesenheit der Bewohner aus und griffen schnell und rücksichtslos zu.



In Franzenheim haben in einem Doppelhaus unbekannte Täter Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. Die Täter durchsuchten die Räume und Behältnisse und stahlen einen kleineren Geldbetrag und Schmuck. Vorher haben sich zwei Besitzer eines weißen Kombi-PKW mit bulgarischem Kennzeichen verdächtig verhalten.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass gesicherte Türen und Fenster oftmals Einbrüche verhindern können. In den beiden Fällen in Trier-West und Franzenheim bittet die Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen mit der Kriminaldirektion Trier unter der 0651/9779-2290 oder 0651/9779-2338 in Verbindung setzen.