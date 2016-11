Eisweinlese: Moselwinzer ernten gefrorene Rieslingtrauben (Fotos)

Winzer Niko Schmitt aus Trittenheim war bei Temperaturen von um die minus 8 Grad mit seinen Helfern im Weinberg, wie er volksfreund.de mitteilte. Die Trauben seien noch schön gesund, die Ernte zu diesem, noch recht "frühen Zeitpunkt" perfekt. Man habe die Trauben vor genau vier Wochen ausgewählt und danach erst in Netze „eingepackt“ - zum Schutz vor Vögeln.Zu den Glücklichen zählt auch Spitzen-Winzer Egon Müller vom Weingut Scharzhof in Wiltingen an der Mosel. Sie hätten etwa einen halben Hektar Riesling geerntet, sagte ein Mitarbeiter. «Wir haben noch ein bisschen was hängen, weil wir es nicht ganz geschafft haben.» Mit minus sieben bis minus acht Grad war es in Müllers Weinberg gerade kalt genug für die Lese. Die Trauben müssen noch durchgefroren sein, wenn sie in die Presse kommen.In Reil zeigte das Thermometer minus 9 Grad, als Winzer Thorsten Melsheimer mit seinem Team zur Eisweinernte ausrückte. Und im saarländischen Perl machten sich die Erntehelfer des Weinguts Schmitt-Weber heute früh um 5 Uhr auf in den Weinberg - bei frostigen Temperaturen von -7 Grad Celsius. 200 Liter Eiswein mit 126 Grad Oechsle seien geerntet worden. Man freue sich sehr über die hervorragende Qualität des Eisweines. "Die Chancen einen Eiswein zu ernten standen im letzten Jahrzehnt 1:8. Umso größer ist die Freude den schwierigen Jahrgang 2016 mit einem Eiswein zu toppen“, freute sich Winzer Thomas Schmitt in einer Mitteilung.Der Eiswein wurde laut Moselwein-Verein 1982 im Weingesetz auf eine eigene Prädikatsstufe gehoben und muss ein Mindestmostgewicht von 110 Grad Oechsle aufweisen. Mit seinem geringen Alkoholgehalt und sehr hohen Restzuckergehalten eignet er sich als Dessertwein.Für die Bereitung von Eiswein müssen die Trauben in gefrorenem Zustand gekeltert werden, wie der Moselwein e.V. in seiner Mitteilung vom Mittwoch weiter ausführt. Dafür seien Temperaturen von mindestens minus 7 Grad Celsius erforderlich. Da das Wasser in den Weinbeeren gefriere, werden die anderen Inhaltsstoffe - vor allem der Fruchtzucker und die Fruchtsäure - konzentriert. Beim Pressen der gefrorenen Trauben bleibe das Wasser in Form von Eis auf der Kelter und nur der konzentrierte Saft werde für die Weinbereitung gewonnen.Das Mostgewicht eines Eisweins muss in Deutschland mindestens 110 Grad Oechsle betragen. Das gilt für alle Rebsorten.An Mosel, Saar und Ruwer werden überwiegend Trauben der Rebsorte Riesling für die Eisweinbereitung verwendet, an der oberen Mosel wird auch Elbling-Eiswein erzeugt. In den vergangenen Jahren war es teilweise nicht kalt genug für Eiswein. Die 2015er Eisweintrauben konnten an der Mosel erst Anfang 2016 gelesen werden, vorher waren die Temperaturen nicht kalt genug.