FDP-Parteitag: Hunsrückerin darf auf Platz im Bundestag hoffen

Carina Konrad ist Direktkandidatin der FDP für die kommende Bundestagswahl. Das Foto ziegt sie mit (von links) Daniel Thomas Geis, stellvertretender Kreisvorsitzender Rhein-Hunsrück, Jürgen Hoffmann (Kreisvorsitzender Cochem Zell, Philipp Fernis (Bezirksvorsitzender) und Frank Klein (Kreisvorsitzender Bernkastel-Wittlich). Foto: fdp Foto: (m_kreis )

(Nackenheim/Mainz) Keiner darf sich als gesetzt betrachten, bei jedem Kandidaten winkt eine Kampf-Abstimmung: Wenn die rheinland-pfälzische FDP an diesem Samstag in Nackenheim (Kreis Mainz/Bingen) ihre Landesliste für die Bundestagswahl 2017 wählt, geht es vom ersten Platz an umkämpft zu.