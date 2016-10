Falsche Beschuldigung: Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe für drei Polizisten

Der Mann war im Juni 2013 im alkoholisierten Zustand von der Römerbrücke in Trier in die Mosel gesprungen und hatte dadurch den Polizeieinsatz ausgelöst. Er stieg aus eigenen Kräften aus der Mosel und ist zu den auf der Brücke stehenden Polizisten gegangen. In einem von einem Begleiter des Mannes gemachten Handy-Video ist nicht zu erkennen, dass der Mann, den die Polizisten in Gewahrsam genommen haben, Widerstand leistet. Die Polizisten stehen seit April vor dem Trierer Amtsgericht. Die Verteidiger der drei angeklagten Polizisten plädierten auf Freispruch. Die Beamten hätten vielleicht einen Irrtum begangen, aber kein Verbrechen, so die Anwälte. Falls die Polizisten verurteilt werden, droht Ihnen die Entlassung aus dem Polizeidienst. Mit dem Urteil des Amtsgerichts wird noch am Dienstagmittag gerechnet. wie