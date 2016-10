Familien sollen leichter an Geld für die eigenen vier Wände kommen

Es kann den 80-jährigen Rentner treffen, der im abbezahlten Einfamilienhaus lebt und sein Badezimmer sanieren will. Oder das junge Paar, das vom Eigenheim träumt. Gehen sie zur Bank und hoffen auf einen Kredit, droht ihnen immer häufiger ein Nein. Dem Rentner, weil er zu alt sein soll. Dem Paar, wenn es durch ein befristetes Arbeitsverhältnis möglicherweise kein dauerhaft gesichertes Einkommen nachweisen kann. Der TV berichtete mehrfach darüber.Alfons Jochem von der Volksbank Trier bestätigt, dass jungen Familien und Senioren Kredite zunehmend erschwert seien. Als Grund dafür nennt er die Immobilienkredit-Richtlinie der EU, die seit dem 21. März geltendes Recht in Deutschland ist. Dazu hatte die Bundesregierung ein Gesetz verabschiedet, „mit dem sie über das Ziel hinausgeschossen ist“, schimpft Jochem. Baden-Württemberg, Hessen und Bayern wollen das nun korrigieren und im Bundesrat durchsetzen, dass die Kreditvergabe an Häuslebauer wieder erleichtert wird. Am Freitag wird verhandelt. Wie Rheinland-Pfalz sich positioniert ist offen. Der Antrag werde geprüft, heißt es aus dem Verbraucherschutzministerium.Die Volksbanken und Sparkassen kritisieren, Deutschland habe die EU-Richtlinie strenger umgesetzt als andere Länder. Das Bundesjustizministerium widerspricht, zeigt aber Bereitschaft, an dem Gesetz zu arbeiten. Die rheinland-pfälzischen Sparkassen verweisen darauf, dass die Kreditzusagen im zweiten Quartal 2016 deutlich unter denen von 2015 gelegen hätten. Sie hätten Baufinanzierungsgeschäfte im Umfang von 747 Millionen Euro abgeschlossen – im Vorjahr seien es noch 140 Milli onen Euro und 16 Prozent mehr gewesen. Die gedämpfte Entwicklung hänge mit der Richtlinie zusammen. Die Handwerkskammer Trier warnt vor ausbleibenden Aufträgen.Die Verbraucherzentrale lobt dagegen den Ansatz der Richtlinie. Menschen sollten sich bei der Kreditaufnahme nicht überfordern. Das sei in den USA und Spanien passiert – und dort platzte nach der Finanzmarktkrise eine Immobilienblase.