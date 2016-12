Fast jeder zweite Häftling im Land wird wieder rückfällig

Meinung





Viele Strafgefangene waren schon mehrfach im Gefängnis. Laut Statistischem Landesamt saß am Stichtag 31. März 2016 in den zehn Haftanstalten in Rheinland-Pfalz zwar fast ein Viertel weniger Strafgefangene ein als vor zehn Jahren. 1218 dieser Häftlinge waren aber zuvor schon mal im Gefängnis. Das entspricht einer Rückfallquote von 46 Prozent.Und auch die bislang umfassendste statistische Erhebung des Bundes zu diesem Thema nennt deutliche Zahlen: 36 Prozent der Häftlinge werden demnach innerhalb von drei Jahren nach ihrer Entlassung wieder straffällig. Allerdings sei „nur“ bei vier Prozent in dieser Zeit die Tat so schwer, dass sie erneut ins Gefängnis müssten.Für den Trierer Strafrechtler Hans-Heiner Kühne ist die hohe Zahl der Rückfälle keine Überraschung. „Die Bewährungshelfer sind total überlastet“, sagt er. Zwar werde politisch auf Bewährungshilfe und Resozialisierung gesetzt. „Wenn man dann aber darauf schaut, wie viele Menschen ein Helfer betreuen muss, kommen einem die Tränen.“ Statt der oft 100 Klienten pro Bewährungshelfer hält der renommierte Wissenschaftler eine Zahl von zehn für erfolgversprechend.Das Justizministerium hält dagegen. „Alle Maßnahmen des Justizvollzugs, die nicht der unmittelbaren Sicherung der Gefangenen dienen, zielen auf die Vermeidung erneuter Straffälligkeiten“, sagt Ministeriumssprecher Christoph Burmeister. Er nennt eine Vielzahl von Instrumenten wie soziales Training, Schuldnerberatung, Suchtberatung oder Psychotherapie. Nach der Entlassung bestehe darüber hinaus die Möglichkeit, mit Mitteln der Führungsaufsicht oder der Bewährungshilfe den Rückfall in die Straffälligkeit zu vermeiden. In Ludwigshafen und Trier seien zudem zwei psychotherapeutische Ambulanzen für straffällige Erwachsene eingerichtet worden.Ute Theis, Sprecherin der 17 hauptamtlichen Bewährungshelfer in der Region und Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft, kennt die hohe Arbeitsbelastung aus eigener Erfahrung: „Wir kämpfen seit Jahren für mehr Personal. Wenn mehr Erfolg bei der Resozialisierung politisch wirklich gewollt wird, muss da mehr passieren.“RainerNeubertFast jeder zweite Häftling in Rheinland-Pfalz saß früher schon einmal im Gefängnis. Zwar ist die statistisch ermittelte Zahl von 46 Prozent nur das Ergebnis einer stichprobenartigen Erhebung zu einem bestimmten Tag. Dennoch erschreckt eine solche Rückfallquote. Einmal Knacki, immer Knacki … Zumindest für viele Verurteilte scheint das zuzutreffen. Wer so denkt, macht es sich aber zu einfach. Es lohnt der Blick aufs Detail.So ist nicht jede Straftat und damit auch nicht jeder Straftäter vergleichbar. Um der Wahrheit näherzukommen, hat das Bundesjustizministerium eine Studie in Auftrag gegeben, bei der die Strafregisterdaten von mehr als 1.000.000 im Jahr 2007 aus der Haft entlassenen Menschen untersucht wurden.Nach drei Jahren waren davon 36 Prozent erneut straffällig geworden. Allerdings war das erneute Vergehen nur bei vier Prozent so schwer, dass sie erneut zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurden. Nach sechs Jahren stieg die Rückfallquote noch einmal leicht auf 44 Prozent. Besonders hoch ist das Rückfallrisiko demnach bei jungen Straftätern, bei Kleinkriminellen sowie bei Häftlingen nach Raub- und Einbruchsdelikten.Wie sich das Thema Rückfallquote nach neun Jahren darstellt, wird sich im dritten Teil der komplexen Untersuchung zeigen. Vermutlich wird sich dann die Lücke zu den 46 Prozent des Statistischen Landesamtes schließen.Wer nun wie die Justizministerien von Land und Bund argumentiert, 684.000 nicht rückfällig gewordene Straftäter sei doch eine gute Quote, die ungefähr den Zahlen der Schweiz und von Österreich entsprächen, redet sich selbst froh.Mit einer besseren Nachsorge wäre die Zahl der Menschen, die erneut mit dem Gesetz in Konflikt kommen, noch deutlich geringer. Resozialisierung und Integration sind in den Haftanstalten des Landes zwar neben der Sanktionierung der Straftäter die wichtigsten Ziele.Ob diese erreicht werden, hängt aber wesentlich von der Zeit nach der Haft ab. Nur wenige ehemalige Straftäter kehren in ein funktionierendes soziales Netz zurück. Bewährungshilfe und Führungsaufsicht (sofern die Strafe vollständig abgesessen wurde) sind unverzichtbar, um die starken Leitplanken für den Weg in ein Leben ohne Gewalt, Betrug, Drogen und Diebstahl zu setzen. Wie soll aber ein Bewährungshelfer sich intensiv um einen Menschen kümmern, wenn gleichzeitig 99 andere betreut werden müssen?Eine Betreuungsquote von zehn Klienten pro Bewährungshelfer, wie sie der Strafrechtler Hans-Heiner Kühne für erfolgversprechend hält, wird zwar immer eine Illusion bleiben. 17 Bewährungshelfer für acht Amtsgerichtsbezirke sind aber definitiv viel zu wenig. Die Bandenkriminalität wird sich mit mehr Personal an dieser Stelle sicher nicht reduzieren lassen. Aber viel mehr Einzeltäter könnten dadurch dem Teufelskreis Kriminalität entkommen.