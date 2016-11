Ermittler machten am Montag noch keine Angaben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bonn verwies auf die noch laufenden Ermittlungen. Gegen den 34-Jährigen war am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes ergangen. Der Mann hatte sich am Samstag bei der Polizei in Trier gemeldet und Angaben zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt gemacht. Die Polizei brach darauf die Wohnung in Zülpich auf, dort fand man die Leiche der 29-Jährigen.