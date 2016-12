Fünf mutmaßliche Rauschgiftdealer festgenommen - Auch Salmtaler lieferte Drogen nach Trier und Düren

Insgesamt stellten die Fahnder etwa drei Kilogramm Rauschgift (1,6 kg Marihuana und 1,4 kg Haschisch) sowie 19.350 Euro sicher.



Bereits Ende September wurden zwei Männer aus Düren im Alter von 18 und 25 Jahren nach ihrer Einreise aus Belgien durch die Bundespolizei in der Eifel kontrolliert und festgenommen. Sie führten im Fahrzeug eine Tasche mit, in der zuvor offensichtlich eine größere Menge Marihuana transportiert worden war. Zudem wurden bei ihnen 5.950 Euro vermeintliches Drogengeld am Körper sowie in einer Dürener Wohnung weitere 4.570 Euro sichergestellt. Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, Dienstsitz Kaiserslautern, das zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen hatte, konnte weitere Tatverdächtige identifizieren. Die sachleitende Staatsanwaltschaft in Trier erwirkte gegen diese drei weiteren Tatverdächtigen Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse, die am 30. November 2016 vollstreckt wurden.

Festgenommen wurden daraufhin ein 24-Jähriger in Düren, ein 19-Jähriger in Trier (wohnhaft Düren) und ein 19-Jähriger in Salmtal. Im Verlauf dieser Maßnahmen stellten die Beamten 3 kg Rauschgift und 8.830 Euro sicher.



Die insgesamt fünf Festgenommen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz eingeliefert. Das Zollfahndungsamt Essen als auch die Kriminalpolizei in Düren haben die Maßnahmen mit mehreren Beamten und einem Rauschgiftspürhund unterstützt.