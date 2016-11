Glühwein, Lebkuchen & Co: Wir haben für Euch die Weihnachtsmärkte der Region zusammengefasst

Schon mal ein Langosch probiert? Nein? Ein Langosch ist eine ungarische Spezialität, die man - wie der Trierer weiß - auf dem Weihnachtsmarkt der ältesten Stadt Deutschlands findet. Den in Fett ausgebackenen Hefefladen kann man herzhaft mit Schinken, Sauerrahm, Käse und reichlich Knobi genießen. Oder man futtert den Fladen mit Nutella oder Pflaumenmuß.



Und so hat jeder Weihnachtsmarkt seinen kleinen Besonderheiten und natürlich die üblichen Must-Haves wie Glühwein & Co.



Allerdings gibt es in unserer Region so viele Märkte, dass man leicht den Überblick verliert. Um dem Abhilfe zu schaffen, haben wir für Euch eine Auswahl an kleineren und größeren Weihnachtsmärkte der Region zusammengestellt.



Wir wünschen einen gemütlichen Spaziergang über die geschmückten Weihnachtsmärkte.



Hier geht's zur ÜBERSICHTSKARTE mit allen Infos



Beachtet bitte, dass manche Märkte nur an wenigen Tagen geöffnet haben.