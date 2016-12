Guide Michelin: Dreiser Spitzenkoch erhält erneut drei Sterne - Auszeichnungen in Trier, Piesport und Perl

Das Waldhotel in Dreis schaffte es wieder in die Spitzenkategorie von drei Sternen. Erneut mit zwei Sternen bedacht wurden das "schanz.restaurant" in Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich), das "Becker's" in Trier und "Steinheuers Restaurant Zur Alten Post" in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Saarland gibt es sogar zwei Drei-Sterne-Restaurants: das "GästeHaus Klaus Erfort" in Saarbrücken und das "Victor's Fine Dining by christian bau" in Perl an der Mosel (Landkreis Merzig-Wadern). Zudem werden zwei Ein-Stern-Häuser in Blieskastel und Sankt Wendel aufgeführt.

Der Hotel- und Restaurantführer des französischen Reifenherstellers gilt in Gourmetkreisen als «Bibel der Feinschmecker». Vor 51 Jahren hatten die ersten deutschen Restaurants ihren ersten Stern bekommen. Zwei Sterne gab es erstmals 1974 und drei Sterne 1980.

Mehr zum Thema

(Link) Guide Michelin online

(Karte) Gault&Millau: Die besten Restaurants in der Region