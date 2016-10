Hunderte demonstrieren für den Flughafen Hahn

(dpa/lrs) Unter dem Motto „Wir sind der Hahn, gebt dem Hahn ein Gesicht“ forderten die Unterstützer des Hunsrück-Airports am Mittwoch die Solidarität der Landespolitik. Der Stadtbürgermeister Andreas Nikolay (CDU) der Verbandsgemeinde Simmern im Hunsrück wünschte sich, „dass der Flughafen Hahn bestehen bleibt und sich weiter entwickelt“. Die Politik solle über Parteigrenzen hinweg gemeinsam zum Flughafen stehen.



Der defizitäre Flughafen Hahn gehört zum Großteil dem Land Rheinland-Pfalz und zum kleinen Teil Hessen. Er soll verkauft werden. Nach dem gescheiterten Verkaufsversuch an eine mutmaßlich betrügerische chinesische Firma läuft nun eine zweite Bieterrunde.



Zu der Kundgebung erschienen unter anderem auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) und Oppositionsführerin Julia Klöckner (CDU). Lewentz sagte im Anschluss, er wolle so schnell wie möglich Klarheit über die Zukunft bekommen. „Aber solche komplizierten Verhandlungen müssen sehr genau geführt werden.“