Kommt die 68. Deutsche Weinkönigin aus Mehring? Heute Abend fällt die Entscheidung

142 Lena-Fans haben sich Plätze in der Rheingoldhalle gesichert - damit ist der Fanclub der Kandidatin aus Mehring mit Abstand der größte, weit dahinter folgen die Fans aus dem Weinbaugebiet Nahe ( für Kandidatin Clarissa Peitz). Und die Fans sind nicht nur zahlreich, sondern auch gut ausgestattet: Aufkleber, Buttons, und Schilder mit Lena-Schriftzügen - natürlich in grellem Pink, "Lenas Lieblingsfarbe", wie Nadine Weher, die Mehringer Ortsweinkönigin aus dem letzten Jahr und gemeinsam mit Philipp Heinz Vorsitzende der Winzertanzgruppe, verrät. Die Schwester von Lena Endesfelder, Sarah Sonnen, hat sogar einen eigenen Lena-Song getextet, auf "Lena" der Band Pur. Immer wieder schallt er bereits vor Beginn der Veranstaltung durch den großen Empfangssaal der Rheingoldhalle."Sollte Lena die Wahl gewinnen, wäre das schon die dritte Weinkönigin aus Mehring (nach Margret Hoffranzen, später Willmes 1956/57 und Jutta Fassian, später Fassian-Emmrich 1987/88)", verrät Jutta Fassian-Emmrich aus Mehring, die selbst schon deutsche Weinkönigin war. "Ich denke, Lena hat gute Chancen", sagt sie. "Sie hat starke Konkurrentinnen, aber ich gehe davon aus, dass es am Ende für ein Krönchen reicht."Die Finalistinnen, die jeweils schon Weinköniginnen ihrer Anbaugebiete sind, müssen eine Fachjury mit Eloquenz und Schlagfertigkeit überzeugen. Die Gewinnerin wird ein Jahr lang im In- und Ausland für den deutschen Wein werben.

Die Finalistinnen sind: Christina Schneider (Franken), Anja Antes (Hessische Bergstraße), Lena Endesfelder (Mosel), Clarissa Peitz (Nahe), Louisa Follrich (Rheingau) und Mara Walz (Württemberg). Im vergangenen Jahr gewann Josefine Schlumberger aus Baden. Sie wird nun das goldene Krönchen mit der Weinrebe in der Mitte an die 68. Deutsche Weinkönigin weiterreichen.