Die Stadt mit rund 110 000 Einwohnern war Ende 2014 vom Fernverkehr abgeklemmt worden. Dreyer erklärte am Donnerstag, sie habe zusammen mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sowie Abgeordneten und Amtsträgern der Region über Parteigrenzen hinweg einen Appell an die Deutsche Bahn gerichtet. Dabei gehe es um eine Verbindung von Luxemburg über Trier bis ins Rheinland - zunächst einmal am Tag. Die beiden Städte litten wirtschaftlich und ideell unter der schlechten Bahnanbindung.