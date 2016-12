Nach bandenmäßigen Einbrüchen: Ermittlungen der Trierer Polizei führen zu zwei Verhaftungen

Die aus Rumänien stammenden Tatverdächtigen sollen in unregelmäßigen Abständen nach Deutschland gereist sein, um von hier aus in Wohngebieten auf Betteltour zu gehen und günstige Gelegenheiten zu Diebstählen oder Betrugsdelikten zu nutzen. Bisherigen Ermittlungen der Polizei Trier zufolge war die Tätergruppierung, die aus vier Männern und einer Frau bestand, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in Badem-Württemberg und im Saarland aktiv.



Mit Unterstützung der Polizei in Mittelfranken wurde ein 24-jähriger Tatverdächtiger dieser Gruppe am Freitag, 2. Dezember, auf der A6 bei Kammerstein festgenommen. Einen weiteren, 27-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten mit Unterstützung des Mobilen-Einsatz-Kommandos Rheinland-Pfalz und Polizeibeamten des Landes Baden-Württemberg am Samstag, 3. Dezember, in Mannheim fest.



Beide mutmaßlichen Täter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte.



Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tätergruppe am Mittwoch, 23. November, zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr mit einem silberfarbenen Nissan Primera Kombi, bulgarisches Kennzeichen, in Niederhambach, Oberbrombach, Siesbach, Weiden, Rhaunen und Horbruch aufgehalten haben.



Geschädigte und Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kripo in Trier in Verbindung zu setzen – Telefon: 0651/9779-2140 bzw. -0 oder per E-Mail: kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de.