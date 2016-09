O'zapft is: Oktoberfeste in Trier und Umgebung

Wenn fesche Madl und Buabn Dirndl und Lederhose tragen, die Zelte in Blau-Weiß dekoriert sind, und der Duft von Weißwürsten und warmen Brezeln in der Luft hängt, dann ist Zeit für die Wiesn. Auch in Trier und Umgebung werden die Bierkrüge gestemmt - wir haben eine Auswahl der besten Oktoberfeste zusammengestellt.



Bungert Oktoberfest in Wittlich



In Wittlich kann man es an sechs aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem größten Oktoberfest in Rheinland-Pfalz so richtig krachen lassen. Dieses Jahr hieß es am 23. September zum 26. Mal "O'zapft is" in Wittlich. Hier geht es zur Fotostrecke.



Wann: Jedes Wochenende ab dem 23. September bis einschließlich dem 31. Oktober. Beginn Freitags und Samstags um 19 Uhr, Sonntags um 11.30 Uhr

Wo: Im großen Festzelt in Wittlich

Eintritt: Tickets ab 12 Euro. Sonntags ist der Eintritt frei.

Preis für ein Maß: 8,50 Euro

Programm: Unter anderem Mickie Krause, Jürgen Drews und Tim Toupet

Highlight: Original Münchener Oktoberfest-Bier

Bustransfer: Ja

Weitere Informationen: Hier



Oktoberfest Triolago (Riol)

Das Megafest an der Mosel lädt mit Bayerischen Livebands, frisch Gezapftem und bayerische Schmankerlküche zur Gaudi ein.



Wann: Jedes Wochenende ab dem 21. Oktober bis einschließlich den 19. November. Beginn 19 Uhr

Wo: Am Freizeitsee Triolago in Riol

Eintritt: Tickets ab 11,50 Euro.

Preis für ein Maß: 9 Euro

Programm: Unter anderem Peter Wackel, Aischzeit und Wolfsegger Buam

Highlight: Die Lichters-Alm-Hütte, für alle, die nach der Wies'n noch weiter feiern möchten

Bustransfer: Ja

Weitere Informationen: Hier



Oktoberfest KG Trier-Süd



Livemusik, Festbier und bayrische Spezialitäten, dass alles und noch viel mehr wird den Gästen auf dem Oktoberfest der KG Trier-Süd e.V. geboten



Wann: Samstag, 1. Oktober, Beginn 19 Uhr.

Wo: Festsaal KG Trier-Süd - Halle am Bach

Eintritt: Tickets ab 4 Euro

Preis für ein Maß: 6 Euro

Programm: Trierer Hofmusikanten

Highlight: Günstige Getränkepreise

Bustransfer: Nein

Weitere Informationen: Hier



Coyotes Wiesn Gaudi Trier



Sexy Barshow, Shooting mit Gästen und Stylische Deko - das versprechen die Veranstalter der Wiesn Gaudi.



Wann: Samstags, 1. Oktober. Beginn um 20 Uhr

Wo: Coyote Cafe Trier

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Preis für ein Maß: Keine Information

Programm: Baumstamm-Wettnageln, Party-Animation mit Giveaways

Highlight: Stylische Wiesn-Models

Bustransfer: Nein

Weitere Informationen: Hier



Oktoberfest & Kirmes in Igel



Am Samstag das Oktoberfest mit bayrischen Spezialitäten, am Sonntag dann das große Kirmesessen mit Kaffee und Kuchen - das gibt es in Igel.



Wann: Samstags, 8. Oktober und Sonntags, 9. Oktober

Wo: Bürgerhaus Igel

Eintritt: frei

Preis für ein Maß: Keine Information

Programm: Eifelvagabunden live

Highlight: Kirmesessen am Sonntag (mit Vorbestellung)

Bustransfer: Nein

Weitere Informationen: Hier



Oktoberfest Kreuzweiler



In einem stilechten blau-weißen Bierzelt wird Feierfreudigen ein Potpourri aus bajuwarischer Unterhaltung und authentischen, zünftigen Schmankerl und Getränken geboten.



Wann: 08.,12.,15.,22. & 23. Oktober 2016

Wo: Im Festzelt in Kreuzweiler

Eintritt: Tickets Samstags 7,50 Euro, an allen anderen Tagen freier Eintritt

Preis für ein Maß: 8,80 Euro

Programm: Unter anderem Egon&Band, DJ Sa-Sha und XXL-Steirer

Highlight: Catering mit bayerischen Schmankerl

Bustransfer: Nein

Weitere Informationen: Hier



Oktoberfest in Cochem



Dirndl und Lederhosenträger, sowie Gäste aus aller Herren Länder treffen sich im großen Festzelt in Cochem, wo zünftige Unterhaltung geboten wird.



Wann: Von Freitag, dem 28. bis Sonntag dem 30. Oktober ! Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft !

Wo: Im großen Festzelt auf dem Endertplatz

Eintritt: Tickets ab 12 Euro, Sonntags frei

Preis für ein Maß: Keine Information

Programm: Winzerkappelle Pommern e.V

Highlight: Feiern ab dem frühen Mittag

Bustransfer: Nein

Weitere Informationen: Hier



Trierer Oktoberfest



Das 8. Trierer Oktoberfest fand am 17. und 24. September im Romikulum in Trier statt. Im Partyzelt kam richtige Wiesn-Stimmung auf. Hier geht es zur Fotostrecke.