Pilot stirbt nach Absturz von Kleinflugzeug am Saarbrücker Flughafen

Wie die Polizei mitteilt, ist am heutigen Donnerstag um 11.46 Uhr ein einmotoriges Kleinflugzeug beim Landeanflug auf die östliche Landebahn des Flughafens in Ensheim abgestürzt. Das Flugzeug stürzte auf die einige Meter von der Landebahn entfernte Freifläche. Dabei kam der Pilot der Maschine ums Leben. Laut Dr. Ludwin Vogel, Pressesprecher des Flughafens, waren keine weiteren Passagiere an Bord. Die Maschine war aus dem Raum Stuttgart nach Ensheim unterwegs.



Laut Vogel war es am Mittag neblig. Dem Piloten obliegt es, zu entscheiden, ob er landet oder nicht. Am Vormittag waren einige Flüge gecancelt worden, doch am Nachmittag startet beispielsweise ein Tui-Flug vom Flughafen aus, so Vogel weiter.



Untersuchungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. Der Flugbetrieb war bis 14 Uhr eingestellt.