Rock am Ring 2017 kehrt zurück zum Nürburgring

Symbolfoto: archiv

(Adenau) Das Musikfestival "Rock am Ring" kehrt an den Nürburgring zurück. Die Veranstalter begründeten dies mit "ständig erweiterten Auflagen der Naturschutzbehörden im Hinblick auf Umwelt-, Arten- und Gewässerschutz" in Mendig.