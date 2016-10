Seniorenheim-Betreiberin wegen Freiheitsberaubung angeklagt

Das Urteil ist gesprochen. Justitia hat ihren Dienst erfüllt. Foto: Arne Dedert Foto: Arne Dedert (dpa)

(Saarbrücken) Gegen die Betreiberin einer Seniorenpension im saarländischen Losheim am See hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage wegen Freiheitsberaubung in elf Fällen erhoben.