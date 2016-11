Start als Bunderatspräsidentin: Beim Thema Cattenom beißt Malu Dreyer in Paris auf Granit

Frankreichs sozialistischer Außenminister war vorgewarnt. Schon im Vorfeld ihrer ersten Auslandsreise als Bundesratspräsidentin hatte Malu Dreyer angekündigt, sich bei ihren Gesprächen mit französischen Politikern für eine möglichst rasche Abschaltung des grenznahen Atomkraftwerks Cattenom starkzumachen.



„Das Thema war keine Überraschung für mich“, antwortete Jean-Marc Ayrault denn auch nach einer knapp halbstündigen Unterredung mit Dreyer auf Fragen der Journalisten, um sich gleich im nächsten Atemzug mit ausgewiesener Höflichkeit bei Deutschland für die „große Solidarität nach den Anschlägen von Paris“ zu bedanken. So wischt man elegant ein unangenehmes Thema vom Tisch. „Cattenom bleibt ein dickes Brett“, antwortete daraufhin mit einem nicht minder höflichen Lächeln die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin.



Dass Malu Dreyers erste Auslandsreise als neue Bundesratspräsidentin ins Nachbarland Frankreich führte, wurde von ihren Gesprächspartnern ausdrücklich gelobt. „Die deutsch-französische Säule ist eine tragende Säule für Europa“, sagte Dreyer zu ihrer Motivation. Der deutsch-französischen Zusammenarbeit komme gerade vor dem bevorstehenden Austritt der Briten aus der Europäischen Union eine besondere Bedeutung zu, meinte Außenminister Ayrault, der perfekt Deutsch spricht.



Nach Gesprächen im Außenministerium traf sich Dreyer am Mittag mit Senatspräsident Gérard Larcher. Auch dabei ging es um die deutsch-französischen Beziehungen als Motor einer kriselnden Europäischen Union. Am Freitagvormittag hält Dreyer im Bundesrat ihre erste Rede als Präsidentin. Es wird erwartet, dass sie über die Ziele spricht, die sie sich während ihrer einjährigen Amtszeit vorgenommen hat. Eines davon hat Dreyer bereits während der Gespräche am Donnerstag in Frankreich formuliert: Wie können wir junge Leute stärker für Europa interessieren?



Ihre Präsidentschaft hat die 55-Jährige unter das Motto „Zusammen sind wir Deutschland“ gestellt. Sie endet im Oktober 2017 mit den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz.