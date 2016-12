Trierer Triwo übernimmt Sonderflughafen in Bayern

Der Flughafen wurde bereits 1936 von dem Flugzeugkonstrukteur Claude Dornier gegründet. Das Deutsche Zentrum für Luft- un Raumfahrt e.V. (DLR) wickelt über den heutigen Sonderflughafen seinen Forschungsbetrieb ab. Außerdem befindet sich dort auch das Galileo Kontrollzentrum. Das Gesamtareal umfasst ca. 249 Hektar und bietet aktuell mehr als 125.000 Quadratmeter vermietbare Gewerbefläche, die sich auf 42 Büro-, Produktions- und Lager-gebäude verteilt und derzeit mit einem Vermietungsstand von rund 85 Prozent an knapp 20 Unternehmen überwiegend aus der Luft- und Raumfahrtindustrie mit ca. 3.500 Arbeitsplätzen vermietet ist. Der Kaufpreis wurde von den Vertragspartnern nicht genannt.



Die TRIWO wurde 1972 in Trier gegründet und 1989 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren im Südwesten Deutschlands mit der Entwicklung von Industrie- und Gewerbestandorten beschäftigt und hat sich daneben auf die Reaktivierung von Konversionsliegenschaften und den Betrieb von Flugplätzen spezialisiert. Die TRIWO-Gruppe ist Eigentümer von rund 10 Millionen Quadratmetern Gewerbe- und Industrieflächen.