Update: Mehrere Vermisste nach Explosion bei BASF in Ludwigshafen - Warnmeldung der Feuerwehr

Explosion bei BASF in Ludwighafen. (Screenshot Youtube) Foto: Youtube

(Ludwighafen) Nach einer gewaltigen Explosion auf einem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen werden mehrere Menschen vermisst. Mehrere Personen seien außerdem verletzt worden, teilte die Stadt Ludwigshafen am Montag mit. Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben des Unternehmens am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr im Landeshafen Nord.