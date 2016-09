Ursache für Hochwald-Produktrückruf ermittelt

Marke Verpackung Fettstufe Mindesthalt-barkeitsdatum (MHD) Identitäts-kennzeichen (Ellipse)

Abbildung PENNY 1 Liter 3,5 % 27.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

30.12.2016

31.12.2016 DE - RP

221 - EG PENNY 1 Liter 1,5 % 27.12.2016

30.12.2016

31.12.2016 DE - RP 221 - EG Gutes Land 1 Liter 1,5 % 27.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

30.12.2016 DE - RP 221 - EG Gutes Land 1 Liter 3,5 % 26.12.2016

27.12.2016

28.12.2016 DE - RP 221 - EG K-Classic 1 Liter 1,5 % 29.12.2016

31.12.2016 DE - RP 221 - EG K-Classic 1 Liter 3,5 % 28.12.2016 DE - RP 221 - EG Korrekt 1 Liter 1,5 % 27.12.2016 DE - RP 221 - EG Gut&Günstig 1 Liter 1,5 % 27.12.2016

30.12.2016 DE - RP 221 - EG Gut&Günstig 1 Liter 3,5 % 27.12.2016 DE - RP 221 - EG Milbona 1,5 % 27.12.2016 DE - RP 221 - EG

In der Milch sei ein Keim (bazillus cereus) festgestellt worden, ein Lebensmittel-Keim, der zu Erbrechen, Magenkrämpfen oder Durchfall führen könne, schreibt Hochwald und bestätigt die Erkenntnisse des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz. Wie der Keim in die Milch geraten ist, werde derzeit untersucht.Der SWR berichtet, dass die verunreinigten Chargen aus dem Hochwaldwerk in Kaiserslautern stammen. Welche Produkte betroffen sind und Fragen beantwortet das Unternehmen per Mail an verbraucherfragen@hochwald.de redDiese Produkte sind betroffen (Stand: 26.9.2016, Quelle: https://www.hochwald.de/de/aktuelles/verbraucherinformation.html