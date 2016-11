Es soll in dem Gespräch auch um Tourismuskonzepte gegangen sein. Pang, der bereits den ehemaligen Militärflughafen Parchim in Mecklenburg-Vorpommern gekauft hat, will den Hahn für einen zweistelligen Millionenbetrag kaufen.



Die Unternehmer hatten sich kürzlich auch mit Vertretern des chinesischen Großkonzerns HNA getroffen. HNA hat gemeinsam mit dem pfälzischen Unternehmen ADC ebenfalls ein Gebot für den Kauf des Hahn abgegeben.