Warum brechen so viele junge Leute ihre Lehre oder ihr Studium ab? Start einer der bundesweit größten Umfragen zur Berufsorientierung

Rund 18.000 verschiedene Studiengänge allein in Deutschland, 350 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe und viele weitere Berufsmöglichkeiten: Die Arbeitswelt ist bunter geworden – aber auch unübersichtlicher. Die Folge: Jeder dritte Studierende bricht sein Studium ab, jeder vierte löst seine Ausbildung vorzeitig auf. Ein Grund: falsche Vorstellungen von der Arbeitswelt. Dem entgegenzuwirken, Studien- und Ausbildungswahl auf junge Leute besser zuzuschneiden und Entscheid8ungshilfen zu bieten, ist das Ziel einer neuen Studie des Trierer Soziologie-Professors Waldemar Vogelgesang. Mit dem heutigen Tag startet er an 40 Schulen in der Region Trier eine Umfrage zur Berufsorientierung, die deutschlandweit wohl zu den umfangreichsten und differenziertesten ihrer Art zählt. Der Fragebogen geht ausschließlich an alle Abschlussklassen mit dem Ziel Abitur.„Wir vermuten ein Informationsdefizit bei den Jugendlichen über regionale Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten“, sagt Vogelgesang. Gleichzeitig geht er von einem „Orientierungsdilemma“ aus. Der Trierer Forscher hat bereits vor einigen Jahren in Studien festgestellt, dass zwar viele Jugendliche auch nach höheren Schulabschlüssen gern in der Region bleiben würden, ihnen jedoch das Wissen um Karrieremöglichkeiten fehlt.An den Schulen ist bereits vieles passiert, auch an Gymnasien ist Berufsorientierung Pflicht statt Kür. Schon 2009 wurde eine Rahmenvereinbarung des Landes mit der Wirtschaft für Studien- und mehr Berufsorientierung abgeschlossen. „Es gibt inzwischen an allen Gymnasien einen Tag der Berufsorientierung und verpflichtende Elternabende. Das zeigt, welchen Stellenwert das Thema hat und wie sehr wir die Eltern als Partner brauchen“, sagt Regierungsschuldirektor Rudolf Funken von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Und damit nicht genug: In den kommenden Jahren sollen für alle Schüler sogenannte Potenzialanalysen eingeführt werden – um schon früh Talente zu erkennen und Jugendliche für die Arbeitswelt fit zu machen.Wasser auf die Mühlen der regionalen Wirtschaftskammern: Sie stellen seit Jahren einen wachsenden Fachkräftemangel fest. Rund 4500 Stellen sind derzeit zwischen Eifel und Hunsrück offen. Dabei gibt es in der Region viele Weltmarktführer oder Handwerksbetriebe, die auch studierten Fachkräften gute Perspektiven bieten. So lautet seit Jahren das Credo etwa von Ausbildungsgeschäftsführer Günther Behr bei der Handwerkskammer Trier: „Gute Leute haben gute Chancen und können eine Karriere in der Region fast nicht verhindern.“