Wenig Hoffnung für den Fernverkehr in der Region

Fernverkehr in die Region wird es nur geben, wenn dieser in den bestehenden Nahverkehr eingebunden ist. Das wiederum bedeutet, dass das Land, das für den Nahverkehr zuständig ist, den Fernverkehr bezuschussen müsse. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht (FDP) sagte, das Land sei gesprächsbereit. Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass das Land nicht ohne weiteres den Fernverkehr der Bahn subventionieren dürfe. Das könnte EU-Bestimmungen widersprechen.



Bislang ist man in der Region Trier davon ausgegangen, dass, wie von Bahnchef Grube im vergangenen Jahr gesagt, ab 2030 auf jeden Fall wieder Fernverkehrszüge fahren werden. Die letzten Fernzüge von Luxemburg über Trier Richtung Ruhrgebiet wurden vor zwei Jahren eingestellt.



Auf Initiative des Landes und von Luxemburg soll es ab Ende nächsten Jahres einmal am Tag eine Verbindung von Luxemburg über Trier nach Düsseldorf geben. Laut luxemburgischen Verkehrsminister Bausch sei das aber nur ein symbolischer Akt, um die Diskussion über eine notwendige Fernverkehrsanbindung von Luxemburg an Deutschland am Laufen zu halten.