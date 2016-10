Zwei Störfälle in belgischen Atomkraftwerken  Ursache in Tihange: Menschliches Versagen

Der Zwischenfall im Atomkraftwerk Tihange bei Lüttich ereignete sich bereits am 6. Oktober. Doch erst jetzt hat ihn die belgische Atomaufsicht Fanc bekannt gegeben und als einen Störfall eingestuft. Laut Mitteilung der Fanc ist es vor zwei Wochen im Block drei der Anlage zu einem Ausfall des Notkühlkreislaufs gekommen, nachdem ein Mitarbeiter ein Ventil falsch bedient haben soll. Der dritte von insgesamt drei Blöcken produziert derzeit wegen Wartungsarbeiten keinen Strom. Fanc ist nach eigenen Angaben am Tag danach vom Kraftwerksbetreiber, dem belgischen Energiekonzern Electrabel, auf den Zwischenfall hingewiesen worden. Der Vorfall hat nach Mitteilung der Atomaufsicht keine Auswirkungen auf Menschen und Umwelt gehabt. Trotzdem hat die Fanc den Zwischenfall auf der von Null bis Sieben gehenden internationalen Skala zur Bewertung von Atomunfällen mit Eins eingestuft. Sie bewertet ihn damit als Abweichung vom normalen Betrieb der Anlage. Würde die Ursache eines solchen Störfalls nicht behoben, könnte es zu einer schwerwiegenden Folge kommen. Nach Mitteilung der Behörde wurde das Problem gelöst, die Notfallkühlung funktioniere wieder.



Ebenfalls als Störfall der Stufe 1 hat Fanc Probleme im Atomkraftwerk Doel bei Antwerpen eingestuft. Dort hätten Systeme zur Messung des Druckausgleichs bei den Dampfgenerator nicht richtig funktioniert. Festgestellt worden sei das bei einer Überprüfung der Anlage. Ursache dafür seien Probleme an den entsprechenden Sensoren gewesen. Wäre der Fehler nicht behoben worden, hätte es zu einer automatischen Abschaltung des Reaktors führen können.



In den beiden belgischen Atomanlagen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Die Kommunen in der Region und das Land Rheinland-Pfalz sind einer Klage des Städtenetzes Aachen gegen Tihange beigetreten. Vor allem in und um Aachen ist der Protest gegen die Anlage deutlich sichtbar. In vielen Geschäften und Privathäusern hängen entsprechende Plakate. wie