23-Jähriger kassiert Ohrfeige von Freundin für Herz-Emojis im Messenger

Mit Emoji-Symbolen lässt sich deutlich mehr ausdrücken als mit den schlichten Emoticon-Klassikern :-) oder :-( - Symbol-Foto: Britta Pedersen

(Traben-Trarbach) Emojis sind eine feine Sache, Gefühle in kurzen Nachrichten auszudrücken. Doch manchmal kann das ziemlich schiefgehen und nicht jedem gefällt, was der Partner so verschickt, vor allem wenn es um Herzensangelegenheiten geht. So erging es einem 23-Jährigen Moselaner mit seiner Freundin. Erst verstand sie keinen Spaß, dann er auch keinen mehr.