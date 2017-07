Änderungen bei XXL-Pfarreien angekündigt

Foto: Rolf Seydewitz

(Trier) Beim Zuschnitt der neuen Großpfarreien im Bistum Trier wird es gegenüber der ursprünglichen Planung Veränderungen geben. Das kündigte der für die Raumgliederung zuständige Hermeskeiler Dechant Clemens Grünebach am Mittwoch in Trier an.