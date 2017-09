Arbeitslosenquote in der Region Trier sinkt weiter

Weiterhin zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der Region Trier. Insgesamt waren 9.736 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. Das sind 692 Personen weniger als noch im August und 883 weniger als im September 2016.



„Damit haben wir erstmals seit dem Jahr 2012 im Monat September wieder weniger als 10.000 Arbeitslose in der Region Trier“, freut sich der Operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Trier, Dr. Dirk Hannowsky. „Dies ist auf den Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt zurückzuführen.



Betriebe stellen nach Ende der Sommerferien verstärkt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Der große Rückgang der Arbeitslosigkeit, verglichen mit dem Vorjahr, zeigt darüber hinaus eine stabil positive Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt.“