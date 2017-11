Die Quote sank leicht von 3,4 auf 3,3 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr wird der Rückgang der Arbeitslosigkeit noch deutlicher; im Oktober 2016 waren 1.120 mehr Arbeitslose gemeldet als momentan. Auch die Quote lag im Vorjahresmonat mit 3,7 Prozent deutlich höher.Im Zuge des Herbstaufschwungs ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober auf 2,389 Millionen gesunken.