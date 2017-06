Beifahrer bei Unfall im Hunsrück schwer verletzt

Der 29-Jährige war laut Polizei gegen 0:28 Uhr von Birkenfeld in Richtung Brücken unterwegs, als er mit seinem Auto aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Fahrbahnverschwenkung zunächst nach links auf den überhöhten Bordstein der Verkehrsinsel geriet. Das Auto berührte ein Verkehrszeichen und geriet in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen zwei am Fahrbahnrand stehende Baumstümpfe.



Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in das angrenzende Rapsfeld geschleudert und kam zum Stehen. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde, erlitten seine drei Beifahrer schwere Verletzungen, einer von ihnen lebensbedrohliche. Das Fahrzeug geriet in Brand, alle Insassen befanden sich bei Eintreffen der Rettungskräften aber außerhalb des Fahrzeuges. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, die vier Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die L 167 war für fast zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Birkenfeld, Brücken und Meckenbach waren mit ca. 30 Mann im Einsatz.