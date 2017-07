Bernhard Kaster auf letzter großer Fahrt als Bundestagsabgeordneter

Zu Beginn der in Igel bei Trier gestarteten Schiffstour auf der Princess Marie-Astrid erinnerte Kaster an den vor zweieinhalb Wochen gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl, der als ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz der Region sehr verbunden gewesen sei. Gerade weil Kohl auch immer für die Interessen der kleinen Länder eingetreten sei, schätze man ihn in Luxemburg oder Belgien.



Ehrengäste bei der zehnten und letzten Fahrt unter der Überschrift Region in einem Boot sind die ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Viviane Reding, der Fraktionschef der luxemburgischen Christsozialen, Claude Wiseler, und Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Der saarländische CDU-Politiker bezeichnete die Europäische Union als "das Beste, was den europäischen Völkern in ihrer Geschichte passiert ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies von Nationalisten und Populisten infrage gestellt wird."



Bernhard Kaster sitzt seit 2002 im Bundestag, seit zwölf Jahren ist er Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. In diesem Jahr tritt der 59-Jährige nicht mehr an. An seiner Stelle kandidiert für die CDU Andreas Steier im Wahlkreis Trier. CSV-Fraktionschef Wiseler sagte zu Kaster: "Du warst der luxemburgische Abgeordnete in Berlin."