(sey) Die Veranstaltung in Ochtendung bei Koblenz ist Teil der sogenannten Resonanzphase, in der über die neuen XXL-Pfarreien diskutiert werden soll. Künftig soll es in Deutschlands ältestem Bistum nur noch 35 statt der bislang 887 Pfarreien geben. Hintergrund sind zurückgehende Priester- und Gläubigenzahlen. Weitere Diskussionstreffen mit Bischof Ackermann sind unter anderem in Prüm (Mittwoch, 24. Mai) und Trier (Samstag, 10. Juni) geplant.