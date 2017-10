Bistum Trier: 33 statt 35 XXL-Pfarreien

Ursprünglich war geplant, die Zahl der Pfarreien in Deutschlands ältestem Bistum von jetzt 887 auf 35 zu reduzieren. Gegen die im März vorgestellten Pläne hatte es aber teils massive Kritik gegeben. In den zurückliegenden Monaten trudelten bei den Bistumsverantwortlichen um die 3000 Änderungsvorschläge ein. Etliche Vorschläge seien berücksichtigt worden, „an vielen Stellen wurden die Raumgrenzen gegenüber den ursprünglichen Planungen noch einmal deutlich verändert“, sagte Chefplaner Grünebach. Unterm Strich werde deshalb die Zahl der neuen Großpfarreien noch einmal sinken – auf dann 33. Davon liegen 24 Pfarreien in Rheinland-Pfalz, neun im Saarland.In der Region Trier wird es künftig nur noch zehn statt der bislang geplanten elf Großpfarreien geben. Die ursprünglich geplante Pfarrei Schweich fällt weg, das Terrain wird den neuen Maxipfarreien Trier, Bitburg, Wittlich und Hermeskeil zugeschlagen. Trier wird deutlich größer werden und mit 88.000 Katholiken die regionale Pfarrei mit den meisten Gläubigen sein.Die Laienorganisation Wir sind Kirche kritisierte, dass sich die Planungen für die Zukunft nur an der Anzahl der Priester orientiere. Dabei könnten auch Diakone, Pastoralreferenten oder qualifizierte Laien eine Kirchengemeinde leiten, sagte der für das Bistum Trier zuständige Sprecher Hanspeter Schladt. „Dann bräuchten sie die Pfarreien jetzt nicht plattzumachen.“ Mehr zum Thema später auf volksfreund.de und in der Volksfreund-Dienstagausgabe.