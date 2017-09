In der Voruntersuchung habe sich nach Angaben des Bistums vom Montag der Verdacht gegen den heute im Ruhestand lebenden Geistlichen in mehreren Fällen erhärtet. Gemäß den kirchenrechtlichen Bestimmungen und den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz habe Bischof Stephan Ackermann den Untersuchungsbericht mit einem Votum auf Eröffnung eines kirchlichen Strafverfahrens dem Vatikan zugeleitet. Die dortige Glaubenskongregation werde nun über das weitere Vorgehen entscheiden.Das Bistum teilt weiter mit, dass die Verantwortlichen, Gremien und die Gläubigen in der Pfarreiengemeinschaft Freisen-Oberkirchen am vergangenen Wochenende über den Abschluss der Voruntersuchung unterrichtet worden seien. Dem Priester bleibe auch weiterhin die öffentliche Ausübung des priesterlichen Dienstes untersagt.