Bitburger Braugruppe: Absatz und Umsatz leicht rückläufig

Bitburger Pils steuerte mit einem Absatz von 3,8 Mio. hl den größten Anteil zum Ergebnis bei. „Wir werden in unserer Kommunikation und Verbraucheransprache verstärkt auf die Themen Qualität, Herkunft und Einzigartigkeit setzen“, kündigt Axel Dahm, Sprecher der Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe, an. Bitburger feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen.



Besonders gut haben sich die alkoholfreien Produkte der Gruppe entwickelt. Sie legten um fast neun Prozent auf 484.000 hl zu und erhöhten ihren Marktanteil um 0,4 Prozent auf nun acht Prozent. Um der Nachfrage Herr zu werden, wird Bitburger in diesem Jahr eine neue Entalkoholisierungsanlage in Betrieb nehmen.



Der neue Bit-Chef Axel Dahm will in Zukunft zudem vermehr auf den Export setzen. China und die USA seien sehr interessante, aber auch schwierige Märkte, die es gelte „langfristig“ zu bearbeiten, sagte Dahm im Gespräch mit volksfreund.de Der ehemalige Gerolsteiner-Chef ist seit einem halben Jahr Sprecher der Bitburger-Geschäftsführung. Bereits kurz nach seinem Wechsel zur Bitburger hatte der 54-jährige Dahm mit dem angekündigten Ende der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball Bund für Schlagzeilen gesorgt.



Zur Bitburger Baugruppe gehören die Marken Bitburger, König Pilsener, Königsbacher, Köstritzer, Licher, Nette und Wernesgrüner. Darüber hinaus besteht eine Vertriebspartnerschaft mit der Benediktiner Weißbräu GmbH. Die Braugruppe ist ein Familienunternehmen und wird heute in der siebten Generation geführt. In der Gruppe sind 1700 Mitarbeiter beschäftigt, rund 1000 in Bitburg. 117 junge Menschen werden derzeit ausgebildet, davon 70 in Bitburg.