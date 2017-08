Blitze schlagen in Reitstall nahe Bonn ein - 400.000 Euro Schaden

Silhouetten vor Blitzen am Himmel. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv Foto: dpa

(Grafschaft (dpa)) Bei einem schweren Gewitter im Norden von Rheinland-Pfalz mussten sich acht Pferde vor einem Feuer auf eine Weide retten. Blitze schlugen am Samstagmorgen in einen Reitstall in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) ein und setzten ihn in Brand, wie die Polizei mitteilte.