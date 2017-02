Brand in Verwaltungsgebäude in Kernkraftwerk Cattenom

Informations complémentaires sur la maîtrise de l'incendie : https://t.co/oXiDGLypzR — EDF Cattenom (@EDFCattenom) 1. Februar 2017

Im französischen Kernkraftwerk Cattenom nahe der luxemburgischen Grenze ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem spektakulären Brand gekommen. Das meldete am Morgen L'Essentiel . Rauchschwaden seien kilometerweit zu sehen gewesen. Die Direktion des Kernkraftwerks habe jedoch betont, dass Reaktor und Personal nicht in Gefahr gewesen seien.Der Brand trat nach dem Bericht kurz nach 22 Uhr in einem provisorischen Verwaltungsgebäude im nichtnuklearen Teil der Anlage auf. Insgesamt habe das Feuer 1000 Quadratmeter des Betriebsareals zerstört. Das ist ungefähr die Hälfte der Fläche eines Eishockeyfelds.Gegen 1 Uhr morgens sei die Gefahr gebannt gewesen. Insgesamt waren 50 Feuerwehrmänner auf dem Gelände des AKW im Einsatz. Die luxemburgischen Behörden wurden von Betreiber EDF über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, hieß es.Luxemburg, das Saarland und Rheinland-Pfalz fordern seit langem ein Aus für das nahe gelegene AKW Cattenom, in dem es schon hunderte Störungen gab.