Danke! Facebook-Seite von volksfreund.de hat nun 40.000 Fans (Video)

Unserem Hauptangebot auf www.facebook.com/volksfreund folgen mittlerweile mehr als 40.000 Freunde. Damit belegt der Trierische Volksfreund einen Spitzenplatz unter den Informationsanbietern in der Region. Rechnet man unsere Seiten für die weiteren redaktionellen Angebote des Medienhauses dazu, haben sogar mehr als 50.000 Menschen unsere Angebote abonniert.Als Facebook-Fans des Trierischen Volksfreunds erhalten die Nutzer mehrmals täglich Neuigkeiten aus der Region und der Welt. Sie können die Beiträge kommentieren, teilen und liken. Derzeit hinterlassen die Nutzer durchschnittlich mehr als 300 Kommentare pro Tag unter den Facebook-Beiträgen der Redaktion.Die Kommunikation verläuft jedoch nicht nur in eine Richtung. Viele Nutzer schreiben die Onlineredaktion auf dem sozialen Netzwerk direkt an und informieren etwa über Staus oder aktuelle Vorkommnisse im Verbreitungsgebiet. Daraus erhält die Redaktion viele Anregungen für mögliche Geschichten.